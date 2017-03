Lente

Over de lente kan je niet genoeg schrijven want het is een ander seizoen en ook wel bijzonder want dat betekent dat er nieuw leven in opkomst de lente gaan planten,struiken,bomen en gewassen weer groeien.

De vogels komen uit het zuiden terug na zware beproevingen om te eindelijk hier ergens hun zomer plek weten te bemachtigen als ware ’n geschikte plek en de temperatuur een grote rol speelt.

Dat er hier overal groei ontstaat na de lente speelt dus een heel belangrijke rol met uitwerkingen en dát voor een ieder …,ook als mens ,doordat het buiten lichter word .Hoe dan ook want in de lente krijgt men meer zin om naar buiten te gaan,o.a de ramen worden verder open gezet,er hoeft minder gestookt te worden om het huis te verwarmen.

Eind maart ,dus dat tijdens de lente .., dan krijgen we ook te maken met een overgang naar de zomertijd en wat betreft de kloktijd …,dan moet de klok met een uurtje vooruit gezet worden Het is even wennen ,dat betekent dat na het ingaan van de zomertijd het ’s morgens een uurtje later licht wordt en ’s avonds een uurtje later donker.

We zitten nu half maart ,wees er maar op voorbereidt wil ik erbij zeggen.

*Tijdens de lente wordt de klok verzet naar de zomertijd. In het begin van de lente is dus nog wintertijd. van toepassing, later de zomertijd. <Klik links op woord zomertijd voor eventueel meer informatie!

Groet Plantster