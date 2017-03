Hondenweer

Wat ’n verschil vergeleken met een paar dagen geleden.Ondanks de regen vanmiddag,en me daarin te begeven noem ’t maar voor gemak hondenweer. Ik ben geen hond maar er wel voor te gaan ,er door te gaan mét hond.Het zegt wel iets dat je van je hond houdt …,want de hond heeft elke dag toch zijn beweging nodig …, met weer of geen weer,dat noemt men uitlaten.

De druppels op de paraplu leken tijdens de wandeling op een gegeven moment op ‘n melodische getik,daarna af en toe je even werd afgeleidt of als er een hardloper voorbij kwam.Het was toch ’n verademing om in de natuur te zijn ondanks dat het regende .Dat kan tegenstrijdig klinken maar er straalde ’n bepaalde rust vanuit de natuur en het minder druk was door de regen.Het voelde even alsof het bos alleen er voor mij was ,dit voor het gevoel ’t niet hoefde te delen, om zo even in de natuur te zijn ondanks ’t druilige weer.Ook morgen in het oosten motregen of wel lichte regen.Na het weekend nog wisselvallig.Dan weet je dit…..

Waar je liep moest je wel goed uitkijken ,de wandelpaden lagen er bij waar de “varkens” graag in zouden modderen.Het regenwater kon daar niet gelijk de grond inzakken.Ik probeerde die modder op ‘t betreffende pad te omzeilen, in zover het mogelijk was met zeker als je nu geen laarzen aan hebt.Dit weer hoort bij ons kikkerlandje al hoewel ik de zon liever zie schijnen tijdens het uitlaten van de hond, toch me er niet te weerhouden dus ook met dit weer naar buiten.De hond heeft een van de vele voordelen ,je komt wel buiten…,weer of geen weer.

Groet Plantster