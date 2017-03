Seringknop

Vanmorgen buiten ,toen zag ik dat de seringen ook beginnen te ontluiken.Dat stemt mij blij en even voorlopig rustig af te wachten …,even geduld hebben.Vandaag was het weer winderig, wel droog ,bewolkt en geen zonnetje gezien ,maar ja het is nog half maart,maart roert soms zijn staart ,grinnik.In elk geval heeft het niet de hele dag geregend,dat verveelt meer,al met al was het geschikt voor binnen te vertoeven.

Groet Plantster